Der Deutsche Kurzfilmpreis beginnt seine jährliche Tournee wieder beim Ophüls-Festival: Sechs nominierte oder auch ausgzeichnete Filme (zwischen acht und 20 Minuten lang) sind am Mittwoch um 21 Uhr in der Camera Zwo zu sehen, am Samstag ab 20 Uhr im Cinestar 2.