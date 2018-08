später lesen Ersatz für den Klassik-“Echo“ Nach „Echo“: Klassik-Branche startet eigenen Musikpreis Teilen

Twittern







Nach dem Ende der Echo-Musikpreise geht die Klassik-Branche eigene Wege bei der Würdigung ihrer Talente. Musikkonzerne, Platten-Label, Verlage und Konzertveranstalter wollen am 14. Oktober erstmals den Opus Klassik in Berlin verleihen – unabhängig vom Bundesverband Musikindustrie (BVMI), der bisher für den Echo in den Sparten Pop, Jazz und Klassik verantwortlich war.