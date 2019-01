später lesen Konzerte Doppelkonzert im Terminus in Sarreguemines Teilen

(SZ) Die Brasserie Terminus in Saargemünd (Avenue de la Gare), die sich seit längerem als Konzertort in Lothringen einen Namen gemacht hat, lädt an diesem Samstag zum Doppelkonzert. Um 21 Uhr gastieren die Chansonsängerinnen Vanessa Philippe & Fredda.