Flaubert auf dem Theater und zum „Schlapplachen“. Nicht vorstellbar? Doch! Im Forbacher Carreau konnte man es am Mittwoch (und noch einmal gestern) erleben. 90 kurzweilige Minuten lang juchzten die Zuschauer bei „Bouvard et Pécuchet“. Mal unisono, mal gruppenweise, mal solo, als sähen sie da vorn eine Folge von Dick und Doof. Fast war es ja auch so. Mit „Bouvard und Pécuchet“ schrieb Flaubert (1821-1880), der Schöpfer der „Madame Bovary“, einen erst ein Jahr nach seinem Tod erschienenen Schelmenroman mit zwei äußerst lächerlichen Helden. Er wollte darin endlich mit der Borniertheit seiner Mitmenschen abrechnen.

Mit Jérôme Deschamps hat sich jetzt ein Meister der Komik der beiden angenommen und der setzt – mindestens – noch einen drauf. Der Neffe und große Fan von Jacques Tati erhielt in Frankreich durch seine Comedy-Fernsehserie „Les Dechiens“ in den 90er Jahren Kultstatus. Als Komiker wurde Déschamps, der als Regisseur und Schauspieler (und das seit kurzem wieder mit eigener Compagnie) fürs Theater arbeitet, stilbildend. Das Talent liegt in der Familie: Jérôme Déschamps ist nicht nur ein großer Fan, sondern auch ein Neffe von Jacques Tati. Zusammen mit seiner langjährigen Partnerin Macha Makeïeff hat er sich etwa auch für die Restaurierung der Filme seines Onkels eingesetzt. Am Dienstag präsentierte er im Forbacher Kino vorab Tatis legendären Film-Klassiker „Mon Oncle“. Auch als langjähriger Direktor der Pariser Opéra Comique verdiente sich der Theatermann Lobeeren, indem er dem Haus wieder zu internationalem Renommee verhalf.

In Forbach nun führt er nicht nur Regie. Im Carreau schlüpft er selbst auch in die Rolle des Pecuchet – ein kleiner rundlicher Herr mit Melone, zu dem der lange dürre Micha Lescot auch physiognomisch die passende Ergänzung gibt. Die beiden Angestellten lässt Flaubert auf einer Pariser Parkbank zusammentreffen und sofort eine symbiotische Männerfreundschaft schließen. Dank einer Erbschaft können sie sich ihren Traum erfüllen, die öde Großstadt zu verlassen, um auf dem Land große Projekte in Landwirtschaft, Wissenschaften und Künsten anzustoßen, die die Welt verbessern sollen. Es ist dies eine große Geschichte vom Scheitern und Nicht-Aufgeben. Jérome Deschamps lässt die beiden zum Scheitern verurteilten Deppen trotz nostalgischer Kostüme (Macha Makeïeff) wie moderne Weltverbesserer wirken. Sogar die „Gilet Jaunes“, die Gelbwesten, haben sie auf den Lippen – so viel Flaubert-Aktualisierung muss bei Dechamps dann doch sein.

Mit dem Schlachtruf „Alles Verpestende weg!“ lässt er sein Laurel-und-Hardy-Gespann mit Urin als Düngemittel hantieren. Es zischt und qualmt, bis alles nur noch eine große Fäulnis ist. Auch die Konserven, die sie im großen Stil herstellen wollen, explodieren später natürlich. Dem Meister der feinfühligen Sprache (Flaubert) setzt Déschamps derbe Komik entgegen, das aber brillant. Das Einheitsbühnenbild für Paris und die Landszenen ist minimalistisch und trickreich: Im Zentrum ein Metallcontainer, aus dem Maschinengeräusche aller Arten, die wie auch alle Tierstimmen von den Akteuren imitiert werden, dröhnen. Eine treffliche Anspielung auf die industrialisierte Landwirtschaft ist das.

Oberhalb des Containers tauchen die Oberkörper der Spieler wie Kasper-Figuren auf, zum Beispiel als Reiter, deren Pferd man sich unten dazu imaginiert. Als hätte der Philosoph Henri Bergson, Ahnherr des „élan vitale“, dabei Pate gestanden, entstehen die Komik-Effekte durch mechanistische Körpersprache. Die Landbevölkerung, von Luca Hérault und Pauline Tricot in unzähligen Rollen gespielt, nuschelt dazu in herrlich tumb wirkendem Dialekt wie in Dany Boons Filmkomödie „Willkommen bei den Sch‘tis“. Auch Running gags, etwa in Form von artistischen Würfen in die Mülltonne, dürfen nicht fehlen.

Lachen darf man hier oft, oft auch mal unter Niveau. Trotzdem schafft es Déschamps, dass man seine beiden Anti-Helden sogar liebgewinnt. Nicht nur wegen ihres unerschütterlichen Optimismus’, den in der heutigen Welt ja jeder, der die Welt verbessern will, am Ende braucht. So ganz deppert, spürt man, sind sie auch gar nicht. Wenn der Lange und der Dicke sich der Theaterkunst zuwenden und Molière aufführen, wird das bei Déschamps zu einem selbstironischen Seitenhieb auf den eigenen Betrieb.

Ob Flaubert wohl mit dieser modernen Aneignung seines gemächlicheren Romans einverstanden gewesen wäre? Auf jeden Fall hätte er wohl viel gelacht. Nur eines vermisst man auf die Dauer: den großen dramaturgischen Bogen. Déschamps’ Flaubert besteht eher aus einer Aneinanderreihung von vielen Sketchen.