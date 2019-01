später lesen Konzerte Bach-Orgelzyklus am Sonntag in der Johanneskirche Teilen

Twittern







(SZ) Große Spätwerke Bachs spielt Andreas Rothkopf, seit 1986 Professor für Orgel an der Hochschule für Musik Saar (HfM), im elften Konzert seines insgesamt 16-teiligen Orgelzyklus’ an diesem Sonntag um 19.30 Uhr in der Saarbrücker Johanneskirche.