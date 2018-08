später lesen Festival Congés Annulés Finale der Festivalreihe „Congés Annulés“ Teilen

Die Konzertreihe „Congé Annulés“ in den Luxemburger Rotondes (Place des Rotondes) geht nach vier Wochen mit US-Rockmusik jenseits des üblichen Mainstreams zu Ende: Am Mittwoch treten ab 20 Uhr die amerikanischen Bands Japanese Breakfast und Snail Mail auf, am Donnerstag ist zum Abschluss der Reihe das New Yorker Trio Blonde Redhead zu sehen, das auf seiner Jubiläumstour gerade seinen 20. Geburtstag feiert.