Sophie Pacini verbrachte die ersten sechs Jahre ihres Lebens in Saarbrücken. Ihr Vater, Professor für italienische Literatur, war an die Universität des Saarlandes versetzt worden. Den ersten Unterricht in der Musikschule bekam sie mit drei Jahren, mit fünf gab es den ersten Klavierunterricht bei einem Studenten ihres Vaters. Dank des Unterrichts bei einer Klavierlehrerin in München, bei der der Papa gleichzeitig Unterricht nahm, gastierte Sophie bereits mit acht Jahren im Münchner Herkulessaal. Inzwischen gibt die 26-jährige Pianistin Konzerte auf der ganzen Welt. Am 28. und 29. April des kommenden Jahres ist sie in der Saarbrücker Congresshalle zu hören.

Frau Pacini, haben Sie noch Erinnerungen an Ihre Kindheit in Saarbrücken?

PACINI Ja, sehr lebhafte an meine Kindergartenzeit, die mich noch heute mit viel Freude erfüllt, da ich besonders herzliche und liebevolle Erzieherinnen hatte. Und ich erinnere mich an das tägliche Ritual, bevor mich meine Mama, die aus Leipzig stammt und Ärztin ist, in den Kindergarten brachte, um danach zu ihrer Arbeitsstelle ins Winterberg-Krankenhaus weiterzufahren: Ich habe Kakao getrunken und wollte immer wieder, in meine Lieblingskuscheldecke gehüllt, die Szene aus dem Disney Film „Bambi“ sehen, wenn die bösen Hunde kommen und Bambi fliehen muss, sich jedoch retten kann.

Was bedeutet Ihnen die Musik?

PACINI Die Musik ist für mich die Ausgestaltung und Erfüllung aller Wünsche, ob offen bekundete oder verborgene, von denen ich nicht wusste, dass sie sich in mir überhaupt auftun würden. Ich habe durch die Musik gelernt, tiefer zu fühlen und alle Facetten meines Seelenlebens aktiv zu durchleuchten, immer wieder neue Ebenen darin zu entdecken und in einem steten Dialog mit mir Emotionen freizusetzen, die vom Geist des Komponisten und dessen bedingungsloser Liebe, die sich in der Offenbarung seines Innersten äußert, zum Empfänger seiner Musik übergehen.

Wie haben Sie sich bekannt gemacht?

PACINI Da gibt es Etappen: Die erste war sicherlich die Förderung nach einer spontanen Audition durch mein großes Vorbild, der argentinischen Pianistin Martha Argerich, einer lebenden Legende. Dann kam der Förderpreis Deutschlandfunk, der mir aufgrund eines Live-Mitschnitts meines Recitals bei Argerichs Festival in Lugano verliehen wurde. Der „Echo Klassik 2015“ für mein Chopin-Album, mein Vertrag beim Plattenlabel Warner Music, der International Classical Music Award 2017, sowie der unmittelbare Einstieg auf Platz zwei der Deutschen Klassik Charts im Mai 2018, kurz nach der Veröffentlichung meines aktuellen Albums „In Between“ bei Warner Music. Aber das vielleicht Entscheidene war meine rege Konzerttätigkeit, der Austausch mit dem Publikum.

Welches sind für Sie die intensivsten Momente, wenn Sie ein Konzert spielen?

PACINI Der Flügel ist mein bester Freund. Er, dieser große schwarze elegante Panther, und ich fanden instinktiv den Weg zueinander. Mit acht Jahren nahm ich am Steinway-Wettbewerb teil. Für das Finale im Herkulessaal in München durfte ich dann an einem D-Steinway-Flügel spielen. Ich konnte das Instrument kaum überblicken, kam gerade mal so mit dem Fuß an das Pedal. Ich spielte den zweiten Satz aus der F-Dur Mozartsonate KV 280. Da gibt es eine Stelle, wo auf dem verminderten Akkord ein Des erklingt. Für mich der goldene Ton. Am kleinen Klavier zuhause klang er ganz nett, aber dort wurde er zum goldenen Tropfen. Plötzlich umgab mich ein warmes Gefühl, weil ich spürte, ich kann ja richtig formen und einen Ton erklingen lassen, so wie ich ihn mir vorstelle. Das war mein Schlüsselmoment.

Wer ist Ihr Vorbild? Welchen Pianisten, welche Pianistin schätzen Sie am meisten?

PACINI Als Kind hatte ich die große Martha Argerich im Radio gehört, später kaufte ich ihre Aufnahmen und ging in ihre Konzerte. Eines fand im Münchener Gasteig statt. Ich wollte unbedingt zu ihr hinter die Bühne und schaffte es auch. Als ich 18 war, traf ich sie wieder. Wir verbrachten die Sommerferien in Pietrasanta, dem italienischen Geburtsort meines Vaters, und erfuhren, dass sie dort ein Konzert geben würde. Ich tat alles, um ihr vorzuspielen. Sie erinnerte sich an mich, hörte mich an. Ihre Begeisterung war der Anbeginn einer innigen Freundschaft und der Ritterschlag, den ich brauchte, um diesen Beruf zu ergreifen. Wenn sie mich daheim in München besucht, dann gibt es immer Pasta und Musik – Mein Vorbild, mein Idol bei mir daheim auf der Couch mit einem Glas Champagner.

Wie lange üben Sie am Tag?

PACINI Meist vier bis fünf Stunden. Aber mit Musik in den Gedanken umgebe ich mich sogar, wenn ich mal über den Christkindlmarkt stöbere – die Musik ist quasi der Soundtrack meines Lebens. Immer und überall.

Welche Musik fasziniert Sie, obwohl Sie sie nie spielen werden?

PACINI Die italienischen Canzoni wie von Lucio Dalla oder Gianna Nannini.

Ende April spielen Sie an zwei Abenden in der Saarbrücker Kongresshalle. Auf dem Programm des 6. Sinfoniekonzerts des Saarländischen Staatsorchesters stehen Bruckners „Romantische“ und das Klavierkonzert Nr.21 KV467 von Mozart. Was verbinden Sie mit diesem Werk?

PACINI Mozart ist für mich wie die Luft zum Atmen. Seine Musik ist das Spiegelbild meiner inneren Stimmung. Wann immer ich nur zwei Takte seiner Musik höre, erfüllt es mich mit einem warmen, glücklichen Gefühl.

Das Interview führte Jutta Stamm.