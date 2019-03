später lesen Oper Neuer „Ring“ ab 2020 an der Deutschen Oper Teilen

(dpa) Dietmar Schwarz, Intendant der Deutscher Oper Berlin, hat gestern den Beginn des neuen „Ring des Nibelungen“ an der Deutschen Oper angekündigt. In der Regie des Norwegers Stefan Herheim wird die erste der vier Opern, „Das Rheingold“, am 12. Juni 2020 Premiere feiern.