(kna) Einmal Probeliegen in einem Sarg oder auf einer Totenbahre? Wer das möchte, kann dies in einer Sonderschau des Museums für Sepulkralkultur in Kassel tun. In früheren Zeiten hätte sich dies wahrscheinlich niemand getraut, glaubte man doch, damit „den Tod auf sich zu ziehen“, sagt Kuratorin Ulrike Neurath. Ein reiner Aberglaube, der aber bis heute in den Köpfen vieler Menschen nachwirkt. „Wir wollen demonstrieren, dass wir zwar in einer hochmodernen Gesellschaft leben, aber immer noch in abergläubischen, irrationalen Vorstellungen verhaftet sind“, sagt Museumsdirektor Dirk Pörschmann. Dies gelte gerade für den Umgang mit dem Tod und die Bestattungskultur.

Die Schau demonstriert anhand zahlreicher Exponate, wie Bestattungsriten aus dem 19. Jahrhundert heute noch nachwirken. Das gilt etwa für die von Trauernden bei einer Beerdigung getragene schwarze Kleidung. Denn die drücke eben nicht nur Trauer aus, sondern sei in der früheren Vorstellung begründet, „dass man in Schwarz vom Tod übersehen wird, in dem man sich farblich dem Totenreich angleicht“, so Kuratorin Neurath. Die Ausstellung trägt den Titel „Tutenfru! Über Aberglaube und Tod“. Im Ruflaut „Tutenfru, Tutenfru!“ der Ringeltaube glaubte man einst eine Warnung vor der bald kommenden „Totenfrau“ zu hören. Die Schau erklärt bis 17. März auch, warum Rabenvögeln eine unheilvolle Bedeutung zugeschrieben wird: Raben flogen als Aasfresser schon immer bevorzugt Orte an, die Verwesung umgab. Auch heute noch sei der Aberglaube weit verbreitet. „Die Esoterik-Szene ist voll damit“, sagt Pörschmann. Unter den Ausstellungsobjekten befinden sich etwa Tarotkarten, deren 13. Trumpfkarte den Sensenmann als ein böses Omen zeigt. Der Aberglaube blüht weiter – und bringt viel Geld ein. Jährlich würden weltweit mehrere Millionen Euro mit dem Tarotkarten-Spiel umgesetzt. Allein in Deutschland gebe es Schätzungen zufolge 20 000 Wahrsager, Hellseher und Astrologen, die einen Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro erzielten. In der Ausstellung kommen auch 16 Menschen zu Wort, die heute beruflich oder ehrenamtlich mit Sterben und Tod zu tun haben – darunter ein Feuerwehrmann, ein Arzt und ein Kriminalist. Sie geben in Videoporträts Einblicke in ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Aberglauben. Eine „Weltkarte des Aberglaubens“ informiert über noch heute existierende „magische“ Anschauungen und deren Folgen in verschiedenen Ländern und Kulturen.