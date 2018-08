später lesen Banksy, Tykwer, Abramovic dabei Berlins neue Mauer: Kunstprojekt „Dau“ schlägt hohe Wellen Teilen

Twittern







(dpa) Fast 30 Jahre nach dem Fall der Mauer soll in Berlin wieder ein Betonwall die Menschen in hüben und drüben teilen. In einem geheimnisumwitterten Kunstprojekt will der russische Filmemacher Ilya Khrzhanovsky (43) im Oktober ein ganzes Häuserkarree am Boulevard Unter den Linden einriegeln und dort eine Diktatur nachspielen.