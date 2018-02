BBK Saartrauert um zweiseiner Künstler

(SZ) Der Bund Bildender Künstler (BBK) im Saarland trauert um zwei seiner langjährigen Mitglieder: Im Alter von 77 Jahren ist die aus Saarlouis gebürtige Malerin und Bildhauerin Inge Münz nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Daneben beklagt der BBK den Tod des einstigen Kunsterziehers und seit den 90ern vornehmlich als Papierkünstler in Erscheinung getretenen Siegfried Pollack, 1929 in der Niederlausitz geboren. Inge Münz, die ein Atelier in Behren-lès-Forbach unterhielt, hatte sich mit Papierarbeiten in der regionalen Kunstszene einen gewissen Namen gemacht. Ihre Hohlräume bildenden, oft überdimensional großen Arbeiten, die Münz als „Lichte Räume“ bezeichnete, lebten von der Zwiesprache von Licht und Schatten.