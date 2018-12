später lesen Ausstellungen Banksy-Schau wandert nach Portugal Teilen

(epd) Die am 6. Januar endende Banksy-Schau im Weltkulturerbe Völklinger Hütte mit Fotos des Fotografen Barry Cawston von Banksy-Werken wird danach an sechs Orten in Portugal und Spanien gezeigt.