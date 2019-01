Es ist von Heyls bislang größte Einzelausstellung in den USA. Anfang November wurde die zuvor in den Hamburger Deichtorhallen gezeigte Ausstellung „Snake Eyes“ in Washington eröffnet. Nun musste die Schau der Künstlerin, die in New York und Texas lebt und arbeitet, ob des „Shutdowns“ geschlossen werden, berichtet die „New York Times“.