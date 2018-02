Eine Erdogan-Karikatur sorgt auf der Kunstmesse „art Karlsruhe“ für Aufregung. Wie die Messe am Freitag bestätigte, hat ein Galerist das Bild „Türkischer Diktator“ von Thomas Baumgärtel nach lautstarken Protesten an seinem Stand am Vortag abgehängt. Das Bild zeigt den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit einer Banane im nacktem Gesäß. Nach Angaben des Galeristen ist das Bild inzwischen für 5900 Euro verkauft.