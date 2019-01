später lesen Archäologie Ältestes Holzbauwerk Europas entdeckt Teilen

(kna) Tschechische Archäologen haben in Ostböhmen das älteste bekannte Holzbauwerk in Europa entdeckt. Es handele sich um einen Brunnen aus Eichenholz bei Ostrov (Michelsdorf), zitiert Radio Prag (Mittwoch) den Leiter des Archäologischen Zentrums in Olomouc (Olmütz), Jaroslav Peska.