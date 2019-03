„Im Rückblick auf verlorene Illusionen entsteht eine verstörend uneindeutige, scharf belichtete Momentaufnahme der Gegenwart“, urteilte die Jury. In der Kategorie „Sachbuch/Essayistik“ gewann der Journalist Harald Jähner mit seiner Mentalitätsgeschichte „Wolfszeit. Deutschland und die Deutschen 1945-1955“, in deren Fokus die sich wandelnde Alltagswelt der Nachkriegszeit steht. Jähner zeige, wie sich nach der „Stunde Null“ ein ganzes Land neu erfunden habe, so die Jury. Eva Ruth-Wemme wurde für ihre Übersetzung des rumänischen Romans „Verlorener Morgen“ von Gabriela Adamesteanu ausgezeichnet, der ein Panorama vom Ersten Weltkrieg über den Terror der 50er bis zum Ende der Ceausescu-Diktatur 1989 zeichnet.