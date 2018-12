Im Rahmen des europäischen Krimifestivals „Mord am Hellweg“ stimmten demnach bis zum 10. November rund 10 000 Krimifans online und per Post ab – und am Ende lagen der skandinavische Thrillerautor Dahl und sein britischer Kollege Beckett genau gleichauf. Die beiden wollen die Auszeichnung – den „Ripper Award“ – am 25. Februar 2019 in Unna entgegennehmen. Zuvor waren etwa Henning Mankell, Hakan Nesser und Jussi Adler-Olsen ausgezeichnet worden.