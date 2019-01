Das sind einige Fragen, die ein Symposium während des Filmfestivals Max Ophüls Preis beantworten will: Die Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBK) lädt am 14. und 15. Januar zu „Evolution und Perspektiven des Geschichtenerzählens“ in den Pingusson-Bau.

Gäste der drei Diskussionen sind unter anderem die Autorin Kathrin Röggla, der Comic-Künstler Flix, die Journalistin Verena Lueken, die Regisseurin Eva Spreitzhofer, der Produzent Ralph Schwingel und Philipp Leinemann, Regisseur des diesjährigen Eröffnungsfilms „Das Ende der Wahrheit“.

Die Diskussionen:

14. Januar, 16-18 Uhr

„Erzähl mir was – Der Ursprung der Geschichten, Geschichten als Wesensmerkmal des Menschen“

Gäste: Philipp Leinemann – Regisseur des Eröffnungsfilms „Das Ende der Wahrheit“, Berlin

Kathrin Röggla – Gegenwartsautorin, Berlin

Ralph Schwingel – Psychotherapeut/Filmproduzent, Hamburg

Roy Sommer – Professor für Anglistik und Mitbegründer des interdisziplinären Zentrums für Erzählforschung (ZEF), Universität Wuppertal



15. Januar, 14-16 Uhr

„Das Kino ist tot, lang lebe das Kino! – Ist kinematographisches Erzählen noch zeitgemäß?“

Felix Görmann alias Flix – Comicautor, -zeichner, Berlin

Verena Lueken – Romanautorin, Filmjournalistin (FAZ), Frankfurt

Eva Spreitzhofer – Regisseurin, Autorin, Wien

Stefan Stuckmann – Serienautor, Berlin



15. Januar, 16-18 Uhr

„chaise longue digital – wo geht das hin?“

Judith Ackermann – Professorin für Digitale und vernetzte Medien, FH Potsdam

Marcus Bäumer – Game Writer, Designer, Backwoods Entertainment, Hamburg

Linus de Paol – Regisseur, Autor, Berlin

Moritz Wagner – Game Designer, Mimimi Productions, München