Publikumspreis für SR-Serie „Unter Tannen“

Die Serie „Unter Tannen“ von Regisseur und Autor Thomas Scherer hat am Samstag den Publikumspreis beim „Saarländischen Filmemacher-Wochenende“ in Neunkirchen gewonnen. Auf den Plätzen zwei und drei landeten „Naiv“ von Patrick Müller und „La Ruche“ von Oona von Maydell, wie die Stadt Neunkirchen mitteilt. Insgesamt sechs Filme der saarländischen Szene waren in der Stummschen Reithalle zu sehen.