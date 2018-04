später lesen Vatikanstadt/Jerusalem Papst bittet um Frieden für das "gequälte Syrien" Teilen

Twittern







Mit Appellen für Frieden und Versöhnung haben Christen weltweit das Osterfest gefeiert. In Rom erinnerte Papst Franziskus beim traditionellen Ostersegen "Urbi et orbi" an Kriege und Konflikte und rief dazu auf, dem Leiden ein Ende zu setzen. Unterdessen wurde das Osterfest im Heiligen Land überschattet vom Vorgehen der israelischen Armee gegen protestierende Palästinenser im Gazastreifen.