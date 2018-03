später lesen Musiker vergraben Cover-Schätze auf Youtube Teilen

Rauchige Saxophontöne schmiegen sich an ein E-Piano, der trockene Klang von Jazzbesen auf dem Schlagzeugbecken gibt den Takt. Es dauert ein paar Sekunden, bis sich der Aha-Effekt einstellt. Was der Amerikaner Scott Bradlee da aus dem orchestralen Intro-Lied von "Game Of Thrones" macht, ist technisch brillant, doch es entfaltet erst seine volle Wirkung, wenn man erkennt, was hier eigentlich gespielt wird. Auf seinem Youtube-Kanal "Postmodern Jukebox" veröffentlicht der 35-Jährige Videos von Songs, die er in einer meist historischen Spielart covert. Heraus kommen Stücke, die das ursprüngliche nicht nur in einen Überzug stopfen, sondern neu sind. Sein "Game of Thrones"-Video haben mehr als 4,6 Millionen Menschen gesehen. Oliver Burwig