später lesen Beliebte “Formel Eins“- und SWR-Moderatorin Stefanie Tücking im Alter von 56 Jahren gestorben FOTO: dpa / Jens Kalaene FOTO: dpa / Jens Kalaene Teilen

Twittern







Die beliebte Fernseh- und Radiomoderatorin Steffi Tücking ist tot. Sie ist überraschend im Alter von 56 Jahren in der Nacht zum Samstag in Baden-Baden gestorben. Das teilte der Südwestrundfunk (SWR) am Samstag mit.