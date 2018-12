Tatsächlich sollen sie aber Immendorffs Witwe Oda Jaune und einer Schweizer Galerie gehört haben. Die verlangen nun die Herausgabe des Erlöses und haben den Insolvenzverwalter verklagt. Die seien nicht Achenbachs Eigentum, sondern nur Kommissionsware gewesen, argumentieren die Kläger. Doch der Insolvenzverwalter verlangt einen Eigentumsnachweis. Nun will das Düsseldorfer Landgericht in dem Streit eine Entscheidung verkünden: am 8. Januar.