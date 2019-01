Den Preis in der Sparte „Bester nicht-englischsprachiger Film“ holte in der Nacht zu Montag der mexikanische Film „Roma“ von Oscar-Preisträger Alfonso Cuarón („Gravity“), der zudem als bester Regisseur ausgezeichnet wurde. Das in Schwarz und Weiß gedrehte Familienporträt schildert das Leben von Haushälterinnen im Mexiko der 70er Jahre.

Im vergangenen Januar hatte das deutsche NSU-Drama „Aus dem Nichts“ von Fatih Akin den Golden Globe als bester Auslandsfilm gewonnen. Henckel von Donnersmarck hatte bereits 2007 mit dem Stasi-Drama „Das Leben der Anderen“ Chancen auf einen Golden Globe, bei der Preisverleihung war er auch damals leer ausgegangen. Er holte aber im selben Jahr den Auslands-Oscar.

„Werk ohne Autor“ mit den Schauspielern Tom Schilling und Sebastian Koch ist in diesem Jahr ebenfalls der deutsche Oscar-Kandidat. Der Film erzählt von einem Künstler, der während der NS-Zeit aufwächst, in der DDR erste Erfolge feiert, dann aber in Westdeutschland einen Neuanfang wagt. Der Film orientiert sich dabei am Leben des Künstlers Gerhard Richter.

Golden Globe Nominierungen