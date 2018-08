später lesen Ex-Filmmogul Weitere Klage gegen Harvey Weinstein zugelassen FOTO: Seth Wenig FOTO: Seth Wenig Teilen

Eine britische Schauspielerin hat eine Klage gegen den einstigen US-Filmmogul Harvey Weinstein wegen sexuellen Missbrauchs durchgesetzt. Das Gericht in New York sah am Dienstag in den Vorwürfen von Kadian Noble genügend Anhaltspunkte für Verstöße gegen US-Gesetze gegen Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. dpa