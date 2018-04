später lesen Einschaltquoten Topquote für zweiten Makatsch-„Tatort“ FOTO: Julia Terjung FOTO: Julia Terjung Teilen

Fernsehkommissarin Heike Makatsch (46) ist mit ihrem zweiten „Tatort“ noch einmal stark in der Zuschauergunst gestiegen. 9,01 Millionen (25,7 Prozent) schalteten am Ostermontag von 20.15 Uhr an den Fall „Zeit der Frösche“ ein, der in Mainz spielt. dpa