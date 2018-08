später lesen Abschied „Tatort“-Erfinder Gunther Witte gestorben FOTO: Georg Wendt FOTO: Georg Wendt Teilen

Twittern







Der „Tatort“-Erfinder Gunther Witte ist tot. Der ehemalige WDR-Fernsehspielchef, der einst das Konzept für die berühmte Krimi-Reihe entwickelte, starb überraschend bereits am vergangenen Donnerstag im Alter von 82 Jahren in Berlin, wie der WDR am Montag in Köln mitteilte. dpa