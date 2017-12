später lesen Spitzenreiter „Star Wars“ dominiert nordamerikanische Kinocharts FOTO: - FOTO: - Teilen

Twittern







Das Science-Fiction-Abenteuer „Star Wars: Die letzten Jedi“ ist über Weihnachten der Hit in Nordamerika geblieben. Am Wochenende um Heiligabend spielte der achte Teil der Weltraumsaga in den USA und Kanada 68,5 Millionen Dollar (57,7 Mio Euro) ein. dpa