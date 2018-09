später lesen DAU Freiheit Sicherheitsgründe: Keine Genehmigung für Mauerbau-Projekt FOTO: Mathias Schwerbrock FOTO: Mathias Schwerbrock Teilen

Die Berliner Behörden haben dem umstrittenen Kunstprojekt „DAU“ mit dem Nachbau einer Mauer mitten in Berlin aus Sicherheitsgründen die Genehmigung versagt. Das bestätigten Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) und Bezirksstadträtin Sabine Weißler (Grüne) am Freitag in einem Pressegespräch. dpa