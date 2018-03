später lesen Tod mit 72 Jahren Schweizer Autor Jürg Laederach gestorben FOTO: Gaetan Bally FOTO: Gaetan Bally Teilen

Der Schweizer Autor und Übersetzer Jürg Laederach ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Er sei lange krank gewesen, sagte Tanja Postpischil aus der Geschäftsleitung des Suhrkamp-Verlags in Berlin. Laederach sei am Montag in Basel gestorben. dpa