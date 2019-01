später lesen Zurückgetretene Mitglieder Schwedische Akademie: Espmark und Englund kehren zurück FOTO: Henrik Montgomery FOTO: Henrik Montgomery Teilen

Zwei zurückgetretene Mitglieder der Schwedischen Akademie, die den Literaturnobelpreis vergibt, kehren in das Gremium zurück. Das gaben Kjell Espmark und Peter Englund am Donnerstag in einer Stellungnahme an die Zeitung „Dagens Nyheter“ bekannt. dpa