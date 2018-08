Schleswig-Holstein Musik Festival mit Besucherrekord

Die Auslastung der 202 Konzerte lag den Angaben zufolge bei 91 Prozent. Im Vorjahr waren 171.000 Besucher zu den Konzerten gekommen. Zum Abschluss ist am Sonntagabend noch eine Operngala in der Musik- und Kongresshalle in Lübeck geplant.

Im Mittelpunkt des SHMF stand in diesem Jahr die Musik von Robert Schumann (1810-1856). In mehr als 80 Konzerten waren auch unbekanntere Werke Schumanns auf dem Programm. Das Solistenporträt war der Klarinettistin Sabine Meyer gewidmet, die in 19 Konzerten mit Musik aus verschiedenen Epochen die Bandbreite ihres Instruments vorstellte.

Im nächsten Jahr wird die Komponistenretrospektive nach Angaben des SHMF Johann Sebastian Bach (1685-1750) gewidmet sein. Zur Begründung hieß es, Bachs Musik übe bis heute einen fundamentalen Einfluss auf die Musikgeschichte aus. Es gebe kaum einen Komponisten, der sich nicht kompositorisch oder theoretisch mit Bachs Musik beschäftigt habe. Das SHMF 2019 findet vom 6. Juli bis zum 1. September statt.

Mitteilung des SHMF