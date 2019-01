später lesen Abschied Opernsänger Theo Adam gestorben FOTO: Matthias Hiekel FOTO: Matthias Hiekel Teilen

Der renommierte Dresdner Opernsänger Theo Adam ist tot. Der Bassbariton, der in Wagner-Partien und Strauss-Rollen Weltgeltung erlangte, starb am Donnerstag nach langer Krankheit mit 92 Jahren in einem Pflegeheim seiner Heimatstadt. dpa