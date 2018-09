später lesen Billboard-Charts Nächster Chart-Rekord für Drake FOTO: Jonathan Short FOTO: Jonathan Short Teilen

Der kanadische Rapper Drake (31) hat erneut einen Rekord in den US-Charts gebrochen. Der Sänger stand in den vergangenen zwölf Monaten mit seinen Hits insgesamt 29 Wochen lang an der Spitze der Hitparade. dpa