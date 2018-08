später lesen 60. Geburtstag Madonna ist die deutsche Charts-Königin FOTO: Maxim Shemetov FOTO: Maxim Shemetov Teilen

Madonna hat 62 Songs und 12 Nummer-eins-Alben in den deutschen Charts platziert, so viele wie keine andere Sängerin. Wie GfK Entertainment mitteilte, schafften es vier Singles an die Spitze: „La Isla Bonita“ (1987), die Coverversion von „American Pie“ (2000), „Hung Up“ (2005) sowie „4 Minutes“ gemeinsam mit Justin Timberlake (2008). dpa