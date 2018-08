später lesen Lungenkrebs Lynyrd-Skynyrd-Gitarrist Ed King gestorben FOTO: Stuart Ramson FOTO: Stuart Ramson Teilen

Der Mit-Autor des Welthits „Sweet Home Alabama“ und frühere Gitarrist der Rockband Lynyrd Skynyrd, Ed King, ist tot. King sei am Mittwoch in seinem Haus in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gestorben, hieß es am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite. dpa