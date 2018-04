später lesen „Wonder Woman“ in den 70er Lynda Carter feiert ihren Hollywood-Stern FOTO: Chris Pizzello FOTO: Chris Pizzello Teilen

Als „Wonder Woman“ wurde die amerikanische TV-Schauspielerin Lynda Carter in den 1970er Jahren bekannt. Die Gesten der Amazonenkriegerin - die Arme in die Seiten gestemmt oder die Hände zu Fäusten geballt - hat Carter vor jubelnden Fans jetzt noch einmal vorgeführt. Der Anlass: Am Dienstag wurde die 66-Jährige auf dem „Walk of Fame“ im Herzen von Hollywood mit einer Sternenplakette geehrt. dpa