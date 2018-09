später lesen Riesenskulptur Kunst in New York: Hund balanciert Taxi auf der Nase FOTO: Christina Horsten FOTO: Christina Horsten Teilen

Die gelben Taxis in New York sind weltberühmt - und eines davon ist jetzt auch Kunst. Vor einem Kinderkrankenhaus in Manhattan stellte der Künstler Donald Lipski sein neuestes Werk „Spot“ auf: Einen fast zwölf Meter hohen Dalmatiner, der ein Taxi auf der Nase balanciert. dpa