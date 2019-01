später lesen Deutscher Regisseur „Kino Heimat“ für Edgar Reitz-Fans öffnet im Hunsrück FOTO: Kino Heimat Morbach FOTO: Kino Heimat Morbach Teilen

Twittern







Fans des Regisseurs Edgar Reitz („Heimat“, „Die andere Heimat“) können sich seine Filme künftig in einem eigenen Kino in seiner Geburtsstadt Morbach im Hunsrück anschauen. Das neue „Kino Heimat“ werde am 11. Januar bei einer Feier mit Reitz (86) eröffnet. dpa