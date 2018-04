später lesen Tod mit 82 Jahren Japans Anime-Regisseur Isao Takahata gestorben FOTO: Shizuo Kambayashi FOTO: Shizuo Kambayashi Teilen

Twittern







Der japanische Altmeister des Zeichentrickfilms Isao Takahata ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren in einem Krankenhaus in Tokio, wie japanische Medien am Freitag berichteten. dpa