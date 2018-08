später lesen Made For Now Janet Jackson veröffentlicht erste Single seit drei Jahren FOTO: Andy Kropa FOTO: Andy Kropa Teilen

Nach der Geburt ihres Kindes und der Trennung von ihrem Ehemann macht US-Sängerin Janet Jackson (52) auch wieder Musik. Die Schwester des 2009 verstorbenen „King of Pop“ veröffentlichte am Freitag nach drei Jahren ihre neue Single „Made For Now“. dpa