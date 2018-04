später lesen Kabarettist Henning Venske verabschiedet sich von der Bühne FOTO: Tobias Hase FOTO: Tobias Hase Teilen

Der Kabarettist, Schauspieler und Regisseur Henning Venske (79) geht auf Abschiedstour. Zum letzten Mal werde der Altmeister des politischen Kabaretts von Donnerstag an bis zum 8. April in Alma Hoppes Lustspielhaus in Hamburg mit seinem Programm „Summa Summarum“ auf der Bühne stehen. dpa