Musik-Charts Helene Fischers „Atemlos" hält Download-Rekord FOTO: Zentralbild FOTO: Zentralbild

Die Schlagersängerin Helene Fischer (33) hält mit ihrem Hit „Atemlos durch die Nacht“ nach wie vor den Download-Rekord in Deutschland. Das gab GfK Entertainment am Donnerstag im Rahmen einer Mitteilung zu Fischers Rekorden in den Offiziellen Deutschen Charts bekannt. dpa