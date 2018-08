später lesen Neues aus Hollywood Guillermo del Toro: Besetzung für Gruselthriller komplett FOTO: Domenico Stinellis FOTO: Domenico Stinellis Teilen

Der mexikanische Oscar-Preisträger Guillermo del Toro (53) nimmt sein nächstes Projekt in Angriff. Passend zu Drehstart am Montag gaben Del Toro und der norwegische Regisseur André Øvredal („Trollhunter“) die Besetzung für den Grusel-Thriller „Scary Stories to Tell in the Dark“ bekannt. dpa