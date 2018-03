später lesen Stück von Sam Shepard Ethan Hawke kehrt an den Broadway zurück FOTO: Javier Etxezarreta FOTO: Javier Etxezarreta Teilen

Der Hollywood-Star Ethan Hawke (47) kehrt an den Broadway zurück. Hawke werde eine Rolle in dem Stück „True West“ übernehmen, teilten die Veranstalter am Dienstag in New York mit. Das 1981 veröffentlichte Stück von Autor Sam Shepard (1943-2017) handelt von zwei Brüdern, die mehr gemeinsam haben, als sie zunächst denken. dpa