Er prägte Berlin mit - Architekt Manfred Prasser gestorben

Viele großartige Gebäude in Berlin tragen noch heute seine Handschrift: Der Architekt Manfred Prasser ist tot. Er starb bereits am Dienstag im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus, wie sein Sohn am Samstagabend der Deutschen Presse-Agentur sagte. Von Kirsten Baukhage und Christian Thiele, dpa