Deutscher Schauspielpreis geht an „Bad Banks“-Darsteller

Zwei Darsteller der ZDF/Arte-Serie „Bad Banks“ sind mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet worden. Der Preis für die beste Schauspielerin in einer Hauptrolle ging in Berlin an Paula Beer. dpa