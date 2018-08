später lesen Elf Filme im Rennen Deutscher Oscar-Kandidat wird in München gekürt FOTO: Georg Wendt FOTO: Georg Wendt Teilen

Der deutsche Kandidat für den Auslands-Oscar wird an diesem Donnerstag in München gekürt. Am Vormittag will German Films, die Auslands-Vertretung des deutschen Films, bekanntgeben, welcher Beitrag nach Hollywood geschickt wird. dpa