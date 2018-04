später lesen Frankfurter Buchmesse Deutscher Buchpreis: 165 Romane gehen ins Rennen FOTO: Monique Wüstenhagen FOTO: Monique Wüstenhagen Teilen

Für den Deutschen Buchpreis haben die Verlage 165 neue Romane eingereicht. Dies teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Mittwoch in Frankfurt mit. Die siebenköpfige Jury wird den besten Titel am 8. Oktober - am Vorabend der Frankfurter Buchmesse - küren. dpa