später lesen Neues aus Hollywood Daniel Craig dreht Mord-Thriller „Knives Out“ FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

Twittern







James-Bond-Darsteller Daniel Craig (50) will in einer Detektiv-Rolle für Regisseur Rian Johnson („Star Wars: Die letzten Jedi“) vor die Kamera treten. Das Duo plane den Independent-Thriller „Knives Out“ über einen ungelösten Mordfall, wie die Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Deadline.com“ am Dienstag berichteten. dpa